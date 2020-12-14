ملامح موسم حفلات النجوم في رأس السنة.. أصالة أمام الأهرامات ووائل كفوري في دبي

حفلات رأس السنة 2021 تعود بحضور رغم أزمة كورونا، وكشف عدد من النجوم عن مواعيد حفلاتهم الجديدة في هذه المناسبة والتي يبدو أنه سيصبح موسم رأس السنة الأقل في عدد الحفلات بسبب فيروس كورونا.

أصالة تحتفل برأس السنة أمام الأهرامات

وستشهد القاهرة حفلات قليلة في موسم رأس السنة 2021، بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، واضطر عدد من النجوم إلى إلغاء حفلاتهم لنفس السبب وعلى رأسها حفل الفنان صابر الرباعي في مسرح المنارة في رأس السنة، في حين من المتوقع ان يلجأ البعض إلى حفلات خاصة في الفنادق وأبرزهم عمرو دياب والذي لم يكشف حتى الآن مكان حفله في رأس السنة.

ومن أبرز حفلات رأس السنة في القاهرة، حفل الفنانة أصالة نصري أمام الأهرامات بحضور الجمهور، وبدأت الشركة المنظمة للحفل في الترويج له وفتح باب حجز التذاكر والذي من المتوقع ان يكون الحفل الجماهيري الأكبر في موسم رأس السنة في مصر.

وائل كفوري وحسين الجسمي وأنغام في دبي

وستشهد دبي عدة حفلات غنائية للنجوم في موسم رأس السنة، والتي تبدأ مبكراً وأبرزها حفل الفنان تامر حسني وحسين الجسمي في مهرجان دبي للتسوق في 17 ديسمبر، وكذلك حفل محمد حماقي ومحمود العسيلي في 25 ديسمبر، وهو اليوم الذي يحيي به الفنان ملحم زين وجورج وسوف حفلهما في أحد فنادق دبي.

وأعلن الفنان وائل كفوري مشاركته في حفلات رأس السنة في دبي من خلال حفل مع المطرب محمد خيري، وذلك في دبي فيستيفال سيتي، وكشف برنامج "إي تي بالعربي" عن مشاركة أنغام في حفلات رأس السنة في الإمارات مع الفنان حسين الجسمي وذلك في افتتاح أول مسرح روماني في الشارقة.

نجوى كرم وماجد المهندس في دبي بيناير

ويحيي ناصيف زيتون حفل رأس السنة في دبي أيضاً في "تريد سنتر"، وتنتظر الفنانة نجوى كرم وماجد المهندس لقاء الجمهور بعد انتهاء موسم رأس السنة، وذلك في حفل يوم 15 يناير بمركز دبي التجاري العالمي، ومن المقرر ان يحيي الفنان عاصي الحلاني حفلاً في رأس السنة مع الفنان ملحم زين في أحد الفنادق ببيروت، وينتظر الجمهور إعلان بقية نجوم الغناء لحفلاتهم في موسم رأس السنة والمهدد بسبب أزمة فيروس كورونا.