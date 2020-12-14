زبيدة ثروت تتصدر جوجل بعد إحياء ذكرى وفاتها

تصدرت الفنانة زبيدة ثروت، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بالتزامن مع إحياء ذكرى وفاتها أمس.

زبيدة ثروت ولدت لأب ضابط وهي حفيدة السلطان العثماني حسين كمال الذي كان يحكم مصر، وكان يعارض بشدة دخولها مجال التمثيل لذلك التحقت بكلية الحقوق.

وكانت الفنانة زبيدة ثروت كشفت فى آخر لقاء لها قبل وفاتها عن بعض تفاصيل حياتها الشخصية، وسر انتمائها للعائلة المالكة، قائلة إن والدتها كانت شديدة جدًا، وفى يوم طلبت الأستاذة بمدرستها صورة لها، وعندما قالت لوالدتها عن طلب المدرسة فانفعلت عليها.

وأكدت زبيدة أنها تنتسب للعائلة المالكة، وإن والدة أمها اسمها الأميرة زبيدة حسين كامل، موضحة أنها كانت تخفي انتسابها عن العالم كله لأنها دخلت المجال الفني في نفس العام الذى اندلعت فيه ثورة 1952م، خشيةً من البطش بها، وقالت: "فلوس أمى كلها اتصادرت، حتى الذهب الذى كانت ترتديه اتصادر"، مضيفة "ماما بنت ناس ومتربية ومخبيتش حاجة".

وتابعت: "أنا مهملة أوى فى نفسي، ولا أطلب دكتور نهائيًا إلا لو كنت مريضة جدًا، واكتشفت إصابتى بالسرطان بالمصادفة"، مشيرة إلى أنها أصيبت بورم فى الظهر، ورفضت السفر إلى الخارج للعلاج.