شام ابنة أصالة تكشف كواليس جلسة صلح والدتها على أيمن الذهبي بعد قطيعة 15 عاما

شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة كشفت عن دورها في لم شمل أسرتها وصلح والدتها على والدها أيمن ذهبي، بعد 15 عام من القطيعة والخلافات بعد طلاق والديها.

شام الذهبي تكشف دورها في جمع أصالة وأيمن الذهبي من جديد

فاجأت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة الجميع مؤخراً بنشر صورة لأسرتها بالكامل، والتي جمعت والدها أيمن الذهبي بوالدتها أصالة بعد ما يقارب 15 عام من طلاقهما وقطيعتهما بسبب الخلافات، وهو الأمر الذي لاقى تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل بالإضافة إلى إشادات كبيرة لأصالة وطليقها أيمن الذهبي باجتماعهما مع أسرتهما من جديد وإنهاء الخلافات والقطيعة.

شام الذهبي: لم أتوقع موافقة والدتي على تلبية دعوة والدي

وكشفت شام الذهبي كواليس صورة عائلتها وجلسة الصلح بين والديها أصالة وأيمن الذهبي، وذلك في تصريحات لها مع برنامج "et بالعربي"، وقالت شام إنها تحب أسرة والدتها وأسرة والدها، لذلك كان اجتماعهما معاً أجمل يوم في حياتها، وشعرت أنه يوم عائلي فعلاً، وأضافت إن والدها كان يخطط لتناول الغداء معها، وقال لها إنه يتمنى أن تحضر والدتها أصالة، وعرضت الأمر على والدتها وفوجئت بموافقتها.

كواليس جلسة صلح أصالة مع أيمن الذهبي

وقالت شام الذهبي إنها قالت لوالدتها إن والدها يرغب بشدة في حضورها، ولم تكن تتوقع أن توافق والدتها أصالة للحضور، وأضافت إن أول خطوة في الصلح بينهما كانت في عيادتها بعدما التقت أصالة بابنة أيمن الذهبي الصغيرة من زوجته الثانية، وأشارت إلى إن اللقاء لم يكن صعباً لأن والدتها تشجعها دائماً على التواصل مع والدها وعائلته، وقالت إنها قررت أن تكون في حياتها رسالة إلى كل عائلتها، لأنها تربت في أجواء مليئة بالمشاكل لذلك تريد فعل شيء عكس ما حدث معها في صغرها وحياتها.

واختتمت شام الذهبي حديثها وقالت إنها تخاف على والدتها من فهم الناس الخاطئ لها، وذلك بسبب بعض ردود أفعالها السريعة، وتحاول دائماً ألا يكون هناك غاضب من والدتها أو دوت الخليج تغضب من أحد، وتتمنى أن تكون والدتها متصالحة مع كل الناس، ونشرت شام الذهبي في الفترة الأخيرة عدة صور وفيديوهات مع أفراد عائلتها في اللقاء الذي جمعهم، وآخرها صورة مع أختها من والدها "إنجيلا"، بالإضافة إلى الصورة العائلية الأولى مع والديها منذ طلاقهما في 2005.