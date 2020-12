بعد وفاته.. الجمهور يبحث عن الكاتب بهاء عبد المجيد

، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد وفاته بفيروس كورونا.

ونعت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د هيثم الحاج علي، د. بهاء عبد المجيد، عضو اللجنة الثقافية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب خلال السنوات الأخيرة الماضية، وأستاذ الأدب الإنجليزي ، الذى توفى مساء أمس إثر إصابته بفيروس كورونا.

بهاء عبد المجيد أستاذ جامعي وصدر له العديد من الروايات منها "النوم مع الغرباء و"خمارة المعبد" و"جبل الزينة" و"سانت تريز" فضلا عن 9 مجموعات قصصية، وأخيرًا رواية "قطيفة حمراء".

وخيمت حالة من الصدمة على الأوساط الثقافية المصرية، مساء اليوم، بعد خبر الرحيل المفاجئ لأستاذ الأدب الإنجليزي .

وقدم عبدالمجيد العديد من الأعمال الأدبية طوال مشواره، حصل عام 2000 على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي وعنوانها: ( تطور التيمات الأدبية في أعمال شيمس هيني الشعرية The thematic evolution in the poetic works of Seamus Heaney ) من قسم اللغة الإنجليزية –كلية التربية – جامعة عين شمس ، كما حصل عام 1996 على الماجستير في الأدب الإنجليزي بعنوان: ( موضوع العنف في شعر تيد هيوز عن الحيوان ) (The theme of violence in the animal poetry of Ted Hughes) من قسم اللغة الإنجليزية – كلية التربية – جامعة عين شمس.

كما عمل أستاذ زائر بجامعة أكسفورد.