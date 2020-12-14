في عيد ميلاده.. سر ابتعاد محمد سعد عن الساحة الفنية

وبسؤاله عن أسباب غيابه عن الساحة الفنية ، قال في تصريح لـ كاميرا "دوت الخليج": والله لسه انا في مرحلة القراءة.. في أوراق بتتعرض عليا وفيه أفكار كويسة لكني بتأنى في الاختيار".

كما أكد إنه جاهز لتقديم أي نوع من الأعمال الفنية، مضيفا : "كوميدي جاهزين والناس عندها خلفية وتراجدي تركت بصمتي في الكنز وسط كوكبة من النجوم".

وتحدث عن فيلم الكنز قائلًا:" كانت تجربة ممتعة جدا.. الوقوف قدام الكاميرا مع مخرج زي الأستاذ شريف عرفة، وورق الأستاذ عبد الرحيم كمال.. كنت وسط كوكبة فنية حقيقية.. مفيش غير اني اعمل اللي عليا كممثل".