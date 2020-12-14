شاهد.. دنيا سمير غانم بصحبة عدد من أصدقائها ونجوم الفن

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم صور تجمعها بعدد كبير من نجوم الفن، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وجاءت أبرز تعليقاتهم كالاتي: "بحبك اوي – قمر 14 _ جميلة ربنا يبارك فيكي".

وظهر برفقتها اصدقائها وعدد من نجوم الفن مثل: شريف رمزي وكريم محمود عبد العزيز، وذلك في سهرة ليلية من احد الأماكن المفتوحة.

كانت آخر أعمال دنيا سمير غانم، مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذي عرض في رمضان 2019، وشارك ‏فيه عدد من الفنانين ‏منهم شيماء سيف، ومحمد سلام، وسمير غانم، وأحمد رزق، وبيومي فؤاد، وهشام ماجد، ‏وهو من تأليف أيمن وتار، وشريف نجيب، ‏وإخراج خالد الحلفاوي‎.‎

وشاركت دنيا سمير غانم غانم في مسلسل "نيللى وشريهان" مع شقيقتها إيمي سمير غانم.

المسلسل من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وتعرضه يصوّر العمل حكاية نيللي وشريهان وهما فتاتان في منتصف العشرينيات من العمر، جميلتين وتربطهما صلة قرابة، لكنهما لا تعرفان بعضهما. وفيما تعيش نيللي "دنيا سمير غانم" حياة الرفاهية في قصر فخم كونها ابنة رجل الأعمال الشهير والثري عبد الله "بيومي فؤاد"، تعيش ابنة عمها شريهان "إيمي سمير غانم" في حي فقير داخل منزل متواضع جدًا مع خالتها صباح "سلوى خطّاب

وأعلن الإعلامي رامي رضوان إصابته بفيروس كورونا، ما أدى لانتشار أخبار عن إصابة زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، وخاصة بعد غيابها مساء أمس عن حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي تتواصل فعالياته حاليا.

وعلم "دوت الخليج" أن الفنانة دنيا سمير غانم بخير، وأنها ليست مصابة بكورونا، وتتخذ الإجراءات الاحترازية كاملة بعد إصابة زوجها الإعلامي رامي رضوان بكورونا.

وكان الإعلامي رامي رضوان أعلن إصابته بفيروس كورونا، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وقال رامي رضوان عبر صفحته على فيس بوك : " الحمد لله على كل حال الحمد لله حمدا كثيرا تأكدت إصابتي بكورونا وكلها كام يوم ويبقى عندي أجسام مضادة وأمرع في الأرض بإذن الله ???? انا باكتب عشان لو اي حد قابلني الكام يوم اللي فاتوا ياخد باله".