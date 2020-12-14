شاهد.. مي سليم في إطلالة جديدة تبرز جمالها

وظهرت مي سليم في الصورة بشعر كيرلي جذاب حيث وضعت احمر شفاه باللون البينك و بعض اللمسات الخفيفة م ن المكياج مما جذب انتباه متابعيها.

وقالت الفنانة مي سليم، إنها تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل «ضربة معلم» مع الفنان محمد رجب، خلال الفترة الحالية، تمهيدًا للانتهاء من مشاهده الأخيرة.

وأضافت مي سليم، في تصريح خاص لـ دوت الخليج، إنها تستكمل تصوير مشاهدها خلال الفترة الحالية خارجيًا، مؤكدة على انشغالها بالتصوير، نظرًا لعرض المسلسل عبر قناة CBC الفضائية بالتزامن مع تصوير مشاهده الأخيرة.

يُذكر أن مسلسل «ضربة معلم» للفنان محمد رجب ومي سليم، قد بدا عرض أولى حلقاته يوم السبت 21 نوفمبر، في تمام الساعة 8 مساء علي قناة CBC الفضائية.