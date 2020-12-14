جورج وسوف يحتفل بخطبة نجلة ويُعلق:"عقبال الفرحة الكبيرة حتى صير جدو يا حبيب قلبو للبابا"

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل الفنان جورج وسوف أمس بخطبة نجله جورج جونيور وسوف، على إلينا سيركيس، في جو عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المُقربين فقط.

وشارك جورج وسوف متابعيه صورتين لنجله برفقة خطيبته، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك "، وعلق عليهم قائلاً:"ألف مبروك خطبة جورج جونيور وسوف وإلينا سركيس على الطريقة الـmoderne نظرًا للأوضاع الكورونية".

وتابع جورج وسوف قائلاً: "إن شاء الله بتتهنوا بحياتكن وعقبال الفرحة الكبيرة حتى صير جدو يا حبيب قلبو للبابا".

وفي سياق آخر، يستعد جورج وسوف لإحياء حفلاً غنائيًا ضمن حفلات رأس السنة، بمشاركة الفنان ملحم زين، وذلك يوم الجمعة الموافق 25 ديسمبر المقبل، بأحد الفنادق الكبرى بدبي.

والجدير بالذكر أن جورج وسوف، طرح مؤخرًا أغنية جديدة حملت اسم "صاحي الليل"، وهي من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع سليمان دميان، من إخراج وإنتاج جاد شويرى.