أشرف زكى:"يوسف شعبان واحد من الفرسان العظماء وروجينا رفيقة كفاحي"

القاهرة - محمد ابراهيم - أوضح الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمية الفنون أنه كان يتمنى وهو طالبًا أن يصبح عميدًا لمعهد الفنون المسرحية، أنه استطاع تحقيق هذا الأمر، مُضيفًا: "كنت بحلم أبقى عميد لمعهد الفنون المسرحية لما كنت طالب وحققت هذا الحلم، وأنا اهتماماتى كانت خدمية منذ وجودي في المعهد كطالب قبل أن أكون نقيبًا، واتعلمت أن النقيب يكون معروف وليس نكرة واستطعت الحمد الله التواجد بأدائي النقابي وليس بأدواري التمثيلية".

وتحدث أشرف زكي خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي عن علاقته بالفنان يوسف شعبان، مُضيفًا :"لما نزلت الانتخابات قدام يوسف شعبان واستأذنته ونزلت قدامه وربنا وفقنى ونجحت، وعلاقتى به عظيمة جدًا وهو اسمه يوسف شعبان ولكنه يوسف شبعان لأنه شبعان كل حاجة وهو أحد الفرسان العظماء".

كما تحدث أشرف زكي أيضًا عن علاقته بشقيقته ماجدة، وأنه يعتبرها في منزلة والدته، فهي بعد وفاة والدته تحملت مسئولية المنزل، مُضيفًا :"ماجدة زكى أمى مش أختى وبعد وفاة والدتى شالت البيت كله وعبء الأسرة".

وأكد أشرف زكي على أن زوجته الفنانة روجينا تعتبر رفيقة كفاحه فى كل شئ.