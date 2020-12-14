الإعلامي المغربي رشيد العلالي يتوج بجائزة الكويت للإبداع الإعلامي

القاهرة - محمد ابراهيم - توج الإعلامي المغربي رشيد العلالي بجائزة الكويت للإبداع في دورتها الثامنة يوم الجمعة 3 ديسمبر 2020.

و قد حصل رشيد العلالي على جائزة الإبداع الإعلامي عن برنامجه الشهير رشيد شو الذي يستقبل فيه رشيد العلالي شخصيات من مجالات مختلفة، كل حلقة لقاء مميز مع ضيف من ضيوف رشيد الذي يطرح مجموعة من الأسئلة في قالب فكاهي وجريء في نفس الوقت، والذي استطاع من خلاله أسر قلوب الجمهور المغربي، و قد تقاسم رشيد العلالي هذا التتويج مع جمهورة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأعرب رشيد العلالي عن سعادته بالجائزة من خلال تدوينة على تطبيق انستغرام قال فيها: لي عظيم الشرف أن أحضى بهذا التكريم في تظاهرة جائزة الكويت للإبداع ..أريد أن اهدي هذا التكريم لروح الصديق الراحل صلاح الدين الغماري.

يذكر أن رشيد العلالي توج قبل أشهر كأفضل إعلامي في المغرب العربي خلال فعاليات مهرجان كازا ارت بحضور أبرز الوجوه الفنية في العالم العربي.

وقد بصم على مسار تلفزيوني كبير قدم من خلاله مجموعة من البرامج انطلاقا من عالم فريد و الكاميرا الخفية ثم طاكسي 36 و كاميرا النجوم و قدم كذلك برامج اخرى نهار مع ستار و جزيرة الكنز و برنامجه الشهير رشيد شو .

https://www.instagram.com/p/CIvdZWxhhHa/