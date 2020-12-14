أغنية للحين عايش لـ فضل شاكر تقترب من 5 ملايين مشاهدة.. فيديو

وتقول أغنية للحين عايش لـ فضل شاكر: للحين عايش داخلي مثل ماكنت وللحين حبك ، ما تغيّر مكانه - كل ما بغيت أعشق بدالك أبيك إنتْ ! -علمني من يسوى أخونك عشانه .
"للحين عايش" من الأعمال الرومانسية التي اتسمت بالانسجام بين مفرداتها، والأحاسيس العذبة، بدلالاتها التي ظهرت في نهاية هذه القصيدة ليكون العمل أحد روائِع الأعمال الغنائية الرومانسية للفنان فضل شاكر.
وإنتْ الحبيب إللي حياتي عشانه .. ومهما قسى قلبي يرده حنانه
أصلًا أنا ما ألوق إلا عليك أنت ... وإنت الحبيب إللي حياتي عشانه
إسمَع كلامي وإفهمه زين ، لا هنت ... إن غبت عنّك ، قلبي عندك أمانه
حاولت أنسى صح ، لكنّي ما خنت ، لكنّي ما خنت .. يإللي تقول : أنساك ، مثل الخيانه ! .
" للحين عايش " من كلمات الشاعر الكويتي أحمد الصانع ومن الحان عبدالقادر هدهود فيما قام بالتوزيع الموسيقي أحمد اسدي ومكس وماستر جاسم محمد ، وإشراف عام إياد النقيب.
ويمكن الاستماع للأغنية الخليجية "للحين عايش" على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر "اليوتيوب" وعلى كافة الإذاعات العربية والخليجية وكافة المنصات والمتاجر الإلكترونية.
من جهة أخرى، طرح الفنان محمد شاكر والفنانة ريما يوسف ديو جديد حمل عنوان " حبيبي قلّي " على القناة الرسمية في موقع الفيديوهات " يوتيوب " وتميز العمل الجديد بكونه حاملا لرسائل الحب والحياة ، من خلال إبراز أدق التفاصيل الذي أظهرها العمل ، بجمالية جسدت الواقع اليومي لكلا العاشقين ببساطة ودون تكلّف.
حبيبي قلّي : من كلمات والحان ريما يوسف ، وميكس وماستر: عباس صباح ومن انتاج الفنان محمد شاكر، ويقول مطلع الأغنية :
حبيبي قلّي ما شتقتلّي
أيّامي كانت حلوة معك
هلأ أنت لَحالك بلايي
ويوميّة عم بحلم بِلؤاك
وكان الفنان محمد شاكر قد أعاد تقديم أغنية " العام الجديد " مع الفنانة ريما يوسف ، التي أطلقها الفنان فضل شاكر مع الفنانة شيرين عبد الوهاب في العام 2009 .
وأكد الفنان محمد شاكر ان هذا العمل جاء للتأكيد على اننا قادرون على صناعة اعمال رغم الظروف التي يمر بها العالم وعالمنا العربي ، وتقديم نمط يتماشى مع الظروف الحالية ، معربا عن سعادته إزاء التفاعل الكبير مع الإعلان المسبق عن موعد انطلاقه العمل والمشاعر التي أظهرتها التعليقات ، متمنيا ان يحظى العمل الجديد " حبيبي قلّي " على إعجاب الجمهور العربي
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