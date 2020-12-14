من سيارتها.. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت منة في الصورة من سيارتها وعلقت قائلة: "99٪ من الذى يحدث في رأسك وبواسطة أفكارك و 1٪ من الضرر ناتج عن الواقع ما يحدث والنتيجة في معظم الأحيان ، المشكلة ليست هي المشكلة و لكن الطريقة التي تفكر بها هي المشكلة".

وتفاعل عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:

-قمر يا منة

- مضايقه ليه

-عسولة

في سياق آخر، شاركت منة فضالي في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأماني كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

وكانت بداية منة فضالى الفنية من خلال مسلسل "أين قلبي" الذي أذيع عام 2002، وذلك بعد أن قدمتها والدتها للمخرج مجدي أبو عميرة حيث كانت تعمل كمساعد له، والذي أعجب بها وأسند إليها أحد الأدوار في المسلسل وتوالت الأعمال الفنية عليها.

وتستكمل منة فضالي تصوير مسلسل "هى" وبشكل شبه يومي والعمل يناقش قضية مهمة تخص الفتيات في عمر معين، بالإضافة إلى قضية الثانوية العامة، واحتضان الأب والأم لأبنائهم.

مسلسل "هي" من نوعية أعمال الـ60 حلقة تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول طموحات الفتيات ومواجهة المشاكل لتحقيق هذه الطموحات من خلال شخصيات كثيرة كل واحدة لها حكاية وطموح مختلف تسعى إلى تحقيقه.