اليوم .. محاكمة محمد وزيري بتهمة النصب على هيفاء وهبي

تنظر اليوم محكمة جنح الشيخ زايد جلسة محاكمة محمد وزيري، مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، في اتهامه بالنصب عليها.

كانت أمرت نيابة أكتوبر بحبس محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالنصب عليها في مبلغ 63 مليون جنيه.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الملحن محمد وزيري، مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، بتهمة النصب، بعد عدة شكاوى قضائية قدمتها هيفاء ضده عن طريق محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش، تتهمه بالنصب وسرقة الأموال، وتم استدعاؤه للتحقيق وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة.

وكانت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى حررت محضرًا عن طريق محاميها مطلع مايو الماضي، حمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر ضد محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيري اتهمته فيه بالحصول على 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.