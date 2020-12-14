خالد العناني : التسويق والمكاتب قطاعان جديدان بهيئة تنشيط السياحة

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الاثار ، إنه تم التوقيع على خطاب لرئيس جهاز التنظيم و الإدارة بالهيكل الجديد لهيئة تنشيط السياحة ، وذلك من أجل الارتقاء بمنظومة العمل داخل الهيئة ، و تعظيم الاستفادة من كوادرها .

أكد العناني فى تصريحات صحفية ، أن هيكل تنشيط السياحة يحتوي على قطاعيقن "السياحة الداخلية و الخارجية " ولم يكن هناك امتزاج فى اليات العمل بينهما، وتم اضافة قطاعات جديدة وهما " قطاع التسويق و قطاع المكاتب و قطاع ثالث للشؤون المالية و الإدارية.

أوضح وزير السياحة و الاثار ، أن قطاع التسويق السياحي سيضم داخلة الحملات الترويجية بالخارج و الوعي السياحي والشؤن الفنية للمعارض والعلاقات العامة وقطاع سينظم عمل المكاتب مكاتب السياحة بالداخل و الخارج لتوحيد منظومة العمل .

أشار وزير السياحة و الاثار الى أن ، تغير هيكل ومجلس ادارة هيئة تنشيط السياحة لم يتم من عام 1981 ، مؤكدا لاول مرة ادخال كل الحملات الترويجية داخل قطاع واحد وهو التسويق ، حيث تم ارساله لجهاز التنظيم و الادارة بعد اطلاع مجلس ادارة هيئة التنشيط عليه

يذكر أن قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، إن رعاية المؤتمرات المحلية والدولية حاليا لها شروط تتم بعد المناقشة لتوضع بعدها القرارات بعد المناقشة.

وأكد العنانى ، أن قرر عمل لجنتين لجنة الفعاليات الداخلية ولجنة الترويج والفعاليات الخارجية تعرض عليهم أى فعاليات للبت فيها مشيرا إلى أن أعضاءها 10 متنوعين من بعض الجهات منها كلية السياحة وآخرين من الغرف السياحية وهيئة تنشيط السياحة والوزارة و خبراء تسويق وجميعهم متطوعون .

وأوضح أن جميع أعضاء اللجنتين "الفعاليات الداخلية ولجنة الترويج والفعاليات الخارجية"، يعملون على الخروج بأفضل وأقوى الفعاليات التي تضيف للقطاع السياحي، مشيرا إلى أن بعد المناقشات حول الفعالية المعروضة لا يصدرون قرار بل يعرض على مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة للبت فيه بعد وتوصيتهم، يعقبها الموافقة أو الرفض من قبل مجلس إدارة هيئة التنشيط.