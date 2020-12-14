أحمد أمين يستأنف نشاطه الفني بعد نجاح ”ما وراء الطبيعة”

يعيش أحمد أمين، حالة من النشاط الفني، وذلك عقب نجاح مسلسله الأخير "ما وراء الطبيعة" الذي تم عرضه علي إحدي المنصات الإلكترونية.

ويواصل أمين حاليًا التحضير لجزء جديد من برنامج "أمين وشركاه" مع "سينرجي" للمنتج تامر مرسي، بالإضافة لانتظاره عرض الجزء الثاني من برنامج "الفاميليا".

برنامج الفاميليا تجربة أشبه بتلفزيون الواقع، فكرة المنتج رامي السكري، وإخراج علاء إسماعيل، وتدور كل حلقة منه في معسكر مغلق بين الآباء والأبناء، كمحاولة للتقريب بينهم، واستعادة قوة العلاقات الأسرية، من خلال بعض الأنشطة والفعاليات، مع تعليق أحمد أمين عليها.

جدير بالذكر أن مسلسل "ما وراء الطبيعة" بطولة أحمد أمين في دور الدكتور رفعت إسماعيل، وإخراج عمرو سلامة، والعمل مأخوذ عن روايات الراحل أحمد خالد توفيق.