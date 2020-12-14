يعيش أحمد أمين، حالة من النشاط الفني، وذلك عقب نجاح مسلسله الأخير "ما وراء الطبيعة" الذي تم عرضه علي إحدي المنصات الإلكترونية.
ويواصل أمين حاليًا التحضير لجزء جديد من برنامج "أمين وشركاه" مع "سينرجي" للمنتج تامر مرسي، بالإضافة لانتظاره عرض الجزء الثاني من برنامج "الفاميليا".
برنامج الفاميليا تجربة أشبه بتلفزيون الواقع، فكرة المنتج رامي السكري، وإخراج علاء إسماعيل، وتدور كل حلقة منه في معسكر مغلق بين الآباء والأبناء، كمحاولة للتقريب بينهم، واستعادة قوة العلاقات الأسرية، من خلال بعض الأنشطة والفعاليات، مع تعليق أحمد أمين عليها.
جدير بالذكر أن مسلسل "ما وراء الطبيعة" بطولة أحمد أمين في دور الدكتور رفعت إسماعيل، وإخراج عمرو سلامة، والعمل مأخوذ عن روايات الراحل أحمد خالد توفيق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد أمين يستأنف نشاطه الفني بعد نجاح ”ما وراء الطبيعة” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.