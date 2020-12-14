اليوم.. وزيرة الثقافة تشهد ”لحظة حب” و”سيد درويش” بمسرح البالون

تشهد الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، العرض المسرحي "لحظة حب" في السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين، بقاعة صلاح جاهين بمسرح البالون، بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والمخرج عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، وعدد من قيادات وزارة الثقافة، مع اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

"لحظة حب" من العروض الرومانسية التى تناقش إشكالية الحب على كافة مستوياته وبشتى صوره، من تأليف محمد الصواف، وإخراج ياسر صادق.

وفى التاسعة مساء، تشهد العرض المسرحى فنان الشعب "سيد درويش" على خشبة مسرح البالون، الذى يسلط الضوء على أهم المحطات الفنية للفنان سيد درويش، أحد رموز الفن في مصر والوطن العربى، تأليف السيد إبراهيم، إخراج أشرف عزب.