اليوم.. ختام معرض ”محفوظ يلتقي ماركيز” بمتحف محمود مختار

يُختتم اليوم الإثنين، فعاليات معرض البورتريه الكاريكاتيري "نجيب محفوظ يلتقي جابريل جارسيا ماركيز"، بقاعة نهضة مصر في متحف محمود مختار، حيث ضم المعرض أعمال نخبة من فناني الكاريكاتير من مختلف دول العالم.

من الجدير بالذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قد افتتحت المعرض برفقة الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وجاء ذلك في إطار مبادرة "علاقات ثقافية"، والتي تسعى للتأكيد على صور التواصل الثقافي والفني بين مصر وكافة دول العالم، حيث تم التنسيق بين قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، وقطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، وبالتعاون مع سفارتي كولومبيا والمكسيك بالقاهرة، والجمعية المصرية للكاريكاتير برئاسة الفنان جمعة فرحات.

يأتي الفنان فوزي مرسي قوميسيرًا للمعرض، حيث ضم 110 عملًا كاريكاتيريًا، لنحو 95 فنان، من 25 دولة من بينها؛ مصر، كولومبيا، المكسيك، كوبا، البرازيل، كوستاريكا، بيرو، أورجواي، إسبانيا، الهند، الصين، إندونيسيا، وروسيا، وغيرهم.