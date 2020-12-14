ريهام عبد الغفور تُشارك جمهورها صورة برفقة أسرتها وتُعلق :"بارك الله في عائلتي وعائلتكم"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة ريهام عبد الغفور على التواصل الدائم مع مُحبيها، ومُشاركتهم ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت ريهام عبد الغفور صورة جديدة لها برفقة والدها الفنان أشرف عبد الغفور، وباقي أفراد عائلتها، وعلقت عليها قائلة :"الأسرة تأتي أولاً، بارك الله في عائلتي وعائلتكم".

وتابعت ريهام عبد الغفور قائلة :" ربنا يخلي لنا أهالينا ويبارك في صحتهم وعمرهم يارب".

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة ريهام عبد الغفور الدرامية مشاركتها في حكاية "ربع قيراط" التي تم عرضها مؤخرًا ضمن أحداث مسلسل" الإ أنا"، وهي بطولة مصطفى درويش، شاهيستا سعد، عصام السقا، محمد علي رزق، محمد الصاوي، نادية رشاد، سناء يوسف، وهي من تأليف أمين جمال وشريف يسري، إخراج أحمد حسن.