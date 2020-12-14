ديمة قندلفت تثير الجدل بأحدث ظهور

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة حديثة ظهرت فيها الممثلة السورية ​ديمة قندلفت​ برفقة زوجها وسط تفاعل كبير منهم.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ أشار البعض منهم إلى وجود شبه بينهما، فيما مازح آخرون متحدثين عن فرق الوزن بينهما.

وكان من التعليقات "هلأ عرفت ليش نحفانة ديمة، عم ياكلا اكلاتا" و"مبين عليهم بحبوا بعض، الدليل الشبه الكبير والواضح الله يهنيهم فعلاً حب صادق".

وكانت ديما قد تألقت في الهيبة الرد وتوجهت بالشكر لكل فريق العمل وأكدت على أنها سعيدة بهذه التجربة.