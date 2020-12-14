بعد وفاة والدته.. مراد مكرم:"إلى لقاء قريب وأرجو إني ماكنش قصرت معاكي"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان مراد مكرم عن حزنه الشديد لرحيل والدته، مُتمنيًا ألا يكون قد قصر في حقها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل "فيس بوك".

كتب مراد مكرم منشورًا قال فيه :"كل حاجة حصلت زي ما هى عايزه بالضبط، كانت خايفه ما يتصلاش عليها علشان الكورونا، اتصلى عليها، ما كانتش عايزه عزا ماعملناش عزا، كانت عايزة تموت فى سريرها ماتت فى سريرها يوم واحد قبل نقلها للمستشفى، سلام يا أمي، وأرجو إني ماكنش قصرت معاكي، وأكون دايما عند حسن ظنك بيا وحسن تربيتك ليا أنا وأخويا، وإلى لقاء قريب".

وفي سياق آخر، شارك مراد مكرم مؤخرًا في مسلسل "ونسني"، وهو من إخراج رامي رزق الله، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر فرج، بطولة أحمد سلطان، محمود الليثي، حازم إيهاب، سارة درزاوي، بسنت شوقي، هنا غنيم.