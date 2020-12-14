منة فضالي:"مفيش أجمل من الأطفال والخلفة"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة منة فضالي عن حبها الشديد للأطفال، مُتمنية أن يرزق الله كل مشتاق بالذرية الصالحة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت منة فضالي مقطع فيديو جديد لها، ظهرت فيه وهي حاملة أحد الأطفال، وعلقت عليه قائلة:"أحلى إحساس في الدنيا الأمومة، أنا عمري ما كنت أم ومش عارفة حكون أم ولا لا، ربنا كبير، بس حقيقي مفيش أجمل من الأطفال والخلفة، ربنا يرزق كل الناس الذرية الصالحة".

وفي سياق آخر، يُعرض لمنة فضالي حاليًا عبر إحدى القنوات العربية مسلسل "سكن البنات"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد النقلي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد صبحي، بطولة وفاء عامر، دينا، آيتن عامر ، أحمد جمال سعيد، منة فضالي، ألفت عمر، حسني شتا.