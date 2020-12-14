رولا شامية تسخر من أوضاع لبنان بهذه الكلمات

القاهرة - محمد ابراهيم - سخرت الممثلة اللبنانية ​رولا شامية​ من الأوضاع الصعبة التي وصل لها لبنان في الفترة الأخيرة.

وكتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي:"بضحّكني يلي بقلّي إذا ضل البلد هيك رايحين عالمجهول عأساس كنّا رايحين ع إيطاليا".

وعلق الممثل اللبناني ​جيسكار أبي نادر​ فكتب :"قوليلو المجهول إجا لعنا" فردت عليه بإيموجي لوجوه ضاحكة.

من ناحية أخرى تقدمت رولا من الممثلة السورية شكران مرتجى بالتهنئة لمناسبة عيد ميلادها وكتبت لها :"ينعاد عليكي يا أحلى وأطيب قلب ينعاد عليكي بالصحة والحب والفرح وراحة البال دايماً ومن نجاح لنجاح ، بحبك شكرانو".