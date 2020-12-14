سعيد سرحان يعرب عن سعادته بنجاحه في "الهيبة"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الممثل اللبناني ​سعيد سرحان​ عن سعادته بنجاح مسلسل ​الهيبة الرد​ الذي شارك في بطولته والذي انتهى عرضه منذ فترة قليلة.

وتوجه سرحان بالشكر لكل من ساهم بإنجاح العمل وذلك في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ناشراً صورة له من دوره "علي شيخ الجبل" في إحدى الحلقات.

وأرفق الصورة بتعليق جاء فيه :"الرد بعد جهد عظيم فحصدنا من الجمهور حباً اعظم. شكرا لصانع الابداعات بعناوينها المتنوعة والهيبة عنوان منها الاستاذ ​صادق الصباح.

وأضاف: شكرا للعقل المبدع مهندس الهيبة الاستاذ زياد الخطيب، شكرا لمن لا يكل ولا يمل ليصنع الجمال المخرج الاستاذ ​سامر البرقاوي​ والشكر الكبير لكل فريق العمل زملاء ممثلين وكتاب، و لفريق التصوير ومديره الاستاذ الصديق محمد المغراوي. كل الحب يا من صنعتم الرد والى اللقاء القريب".

يذكر أن سعيد سرحان قدم في الجزء الرابع من الهيبة دورا مهما خلال الأحداث وكذلك فهو شارك في كتابة المسلسل مع غيره من المؤلفين.