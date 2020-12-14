بعد شائعة إصابة صبري عبد المنعم بالعمى .. فنانون فقدوا البصر قبل الوفاة

الفنان فؤاد أحمد فقد بصره ولكن لأسباب ليست مرضية، فأثناء استعداده لتجسيد أحد أعماله وضع له خبير الماكياج الكثير من مادة القطران على وجهه وعينيه من أجل أن تظهر الشخصية بالشكل المطلوب مما تسبب في فقدانه بصره.

الفنانة عقيلة راتب

عقيلة راتب أصيبت بالعمى أثناء تصوير فيلم «المنحوس» وذلك بعد ارتفاع شديد في ضغط العينين، ولم تنجح محاولاتها لإجراء عمليات جراحية لاستعادة بصرها، واستأنفت تصوير الفيلم دون أن يعلم الجمهور أنها ليست مبصرة، ثم اعتزلت بعدها التمثيل.

الفنان عبد الفتاح القصرى

عبد الفتاح القصري أصابه العمى أثناء وجوده على المسرح، ولم يتمكن من استكمال العرض المسرحي الذي كان يقدمه وقتها مع الفنان إسماعيل ياسين، ولم يعمل في السينما بعدها، وتدهورت حالته المالية واضطر للانتقال إلى منزل شقيقته لاستكمال الحياة معها؛ لأنه كان في حاجة إلى رعاية طبية خاصة.