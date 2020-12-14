الفنان فؤاد أحمد فقد بصره ولكن لأسباب ليست مرضية، فأثناء استعداده لتجسيد أحد أعماله وضع له خبير الماكياج الكثير من مادة القطران على وجهه وعينيه من أجل أن تظهر الشخصية بالشكل المطلوب مما تسبب في فقدانه بصره.
الفنانة عقيلة راتب
عقيلة راتب أصيبت بالعمى أثناء تصوير فيلم «المنحوس» وذلك بعد ارتفاع شديد في ضغط العينين، ولم تنجح محاولاتها لإجراء عمليات جراحية لاستعادة بصرها، واستأنفت تصوير الفيلم دون أن يعلم الجمهور أنها ليست مبصرة، ثم اعتزلت بعدها التمثيل.
الفنان عبد الفتاح القصرى
عبد الفتاح القصري أصابه العمى أثناء وجوده على المسرح، ولم يتمكن من استكمال العرض المسرحي الذي كان يقدمه وقتها مع الفنان إسماعيل ياسين، ولم يعمل في السينما بعدها، وتدهورت حالته المالية واضطر للانتقال إلى منزل شقيقته لاستكمال الحياة معها؛ لأنه كان في حاجة إلى رعاية طبية خاصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد شائعة إصابة صبري عبد المنعم بالعمى .. فنانون فقدوا البصر قبل الوفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.