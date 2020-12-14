The Croods : New age يتصدر البوكس أوفيس للأسبوع الثالث على التوالي

تصدر فيلم The Croods : New age لائحة شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ بوكس أوفيس ، للأسبوع الثالث على التوالي محققا 3 ملايين دولار أمريكي.

وتدور أحداث الفيلم حول العودة من الجديد عائلة كرود التي تعيش في عصور ما قبل التاريخ للمشاركة في مغامرة جديدة، حيث يدخلون هذه المرة في تحد جديد أمام أسرة بيترمان الذين يدعون التفوق عليهم.

وفي المركز الثاني جاء فيلم Half brothers الذي وصلت إيراداته في هذا الأسبوع لـ 490 ألف دولار أمريكي.

واحتل المركز الثالث فيلم Elf الذي حقق 400 ألف دولار أمريكي ، اما المركز الرابع جاء فيلم Freaky بايرادات بلغت 315 ألف دولار أمريكي. وتدور أحداث الفيلم حول تبادل أجساد بين فتاة في المدرسة الثانوية وقاتل متسلسل مختل، تكتشف الفتاة أن يجب عليها العودة لجسدها خلال 24 ساعة قبل أن تصبح محبوسة في جسد القاتل للأبد.

ودخل الى السباق لهذا الاسبوع فيلم How the Grinch Stole Christmas 268 الف دولار أمريكي، وفي المركز السادس فيلم The war with grand pa 266 الف دولار أمريكي.