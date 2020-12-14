شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، فيديو لها أثناء تواجدها في الاهرامات.
وأثارت النجمة السورية نسرين طافش، حالة كبيرة من الجدل، بعد تغريداتها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، والتي تحدثت فيها عن لقاح فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، إذ أبدت شكها في اللقاح الجديد.
وكتبت نسرين طافش، عدة تغريدات عبر تويتر، تحدثت فيها عن اللقاح المستجد، فكتبت في التغريدة الأولى: «أنا أؤمن بالعلم المبني على الأبحاث .. طالما لا يوجد دليل موثوق وبينة موثوقة شفناها وبما إنو أي لقاح يحتاج سنوات وليس أشهر للتأكد من أنه آمن .. فالموضوع غير مضمون النتائج ويحتمل التريث والتفكير على الأقل .. ان لم نقل الرفض التام».
وتابعت نسرين طافش، في التغريدة الثانية: «بتمنى من الأطباء المتحمسين للقاح الكورونا والمسوقين له والمتعصبين له يقدمولنا بحث تفصيلي عن مكونات اللقاح و يشرحولنا بالادلة و البراهين العلمية .. لإنو الموضوع بات مشبوه جدا وعليه الف علامة استفهام .. أما لو بقي الدليل (قالولو) فالله يحمي الناس اللي أخدوا اللقاح».
وكتبت طافش، في ثالث تغريدة: «أومن أن الصحة النفسية هي العامل الأكبر بالحفاظ على صحتي الجسدية لذلك امارس التأمل بفوائده العظيمة و تمارين التنفس السليم .. و لذلك أومن بحفظ الله و حمايته لي مع الأخذ بأسباب الصحة الطبيعية قدر استطاعتي».
واختتمت نسرين، في التغريدة الرابعة والأخيرة: «أومن بالوقاية و رفع المناعة الذاتية .. بالأكل الصحي وتجنب السكَّر والطحين والمأكولات المضاف لها ملونات ومنكهات صناعية ومواد حافظة أومن بتناول فيتامينات ومعادن من مصادر طبيعية أومن اننا بحاجة لزراعة عضوية اكثر في العالم».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تشكيكها في لقاح كورونا.. نسرين طافش تبث فيديو من أمام الأهرامات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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