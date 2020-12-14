شاهد.. أحدث ظهور لـ رامي رضوان بعد تعافيه من كورونا

وأضاف : " (لا داعي للقلق. لو ظهر اي اعراض ساعتها اجراء الفحص هيكون ضروري) أنا ملتزم بالتباعد والكمامة..انما لجل الحق مش بنفس قدر الإلتزام والحسوكة وقت الموجة الأولى. وماعنديش أي فكرة جالي من مين وازاي ابن اللئيمه ده. بقول الكلام ده عشان كلكم تاخدوا بالكم. كله يلتزم أكتر من الأول..الأعداد بتزيد (الرسمي وغير الرسمي) والتحذير من شهري ديسمبر ويناير مش من فراغ. خلوا بالكم من نفسكم وممن حولكم ربنا يسلمكم جميعا من أي شر. #الحمد_لله".
وجهت الفنانة دنيا سمير غانم الدعم لزوجها الإعلامي رامي رضوان بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
ونشرت دنيا سمير غانم صورة قديمة لها مع زوجها وعلقت قائلة: "بحبك اوي ربنا يحفظك ويخليك ليا وربنا يحفظنا جميعا
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