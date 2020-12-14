شبيهة ميرنا المهندس تكشف لـ دوت الخليج عن تعاقدها على فيلم جديد.. فيديو

قالت مصممة الازياء ندى أكرم، المعروفة بـ شبيهة الفنانة الراحلة ميرنا المهندس، انها وقعت على عقد فيلم جديد قبل شهرتها عن طريق التريند والفيلم برفقة الفنانين جميلة عوض واحمد حاتم.

وأضافت شبيهة ميرنا المهندس في لقاء مع "دوت الخليج" قائلة إنها تحلم بالعمل مع كريم عبد العزيز والمخرج مروان حامد.

وكانت اثارت ندى اكرم الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت محركات البحث بشكل أوصلها إلى أنها أصبحت التريند الأول على تويتر، بعد أن ظهرت في مهرجان القاهرة السينمائي، ووجد المتابعون أنها تشبه إلى حد كبير الفنانة الراحلة ميرنا المهندس.

وتحدث المتابعون على السوشيال ميديا عن الشبه الكبير بينهما وتفاجأ البعض حتى ظنوا انهما أقارب.

تقول ندى أكرم انها تمتلك براند خاصا بها منذ ١٠ سنوات لعرض افكارها فى الملابس بجانب انها فنانة و سيناريست كتبت العديد من الورش و لكنها اعمال بسيطه بالاضافه الى انها مثلت فيلما قصيرا بعنوان" توكتوك" و ان كل ما تعمل به قامت بدراسته عن طريق الورش و الكورسات.

وعن الشبه الكبير بينها و بين الراحلة ميرنا المهندس تقول بانها تفاجات بالتريند بعد عودتها من المهرجان و هى ترى ان ميرنا اجمل منها بكثير و لكن ما يجلها سعيده ان الناس تذكرت ميرنا و ترحموا عليها و تقوم هى بالترحم عليها فى كل مرة تقرأ فيها تعليقات رواد السوشيال ميديا.

توضح ان التريند لم يضايقها و لكن اسعدها لتذكر الناس لميرنا و لكن الذى يضايقها ظن الناس انها تشهر نفسها عن طريق التريند و انها السبب به و تؤكد انها لها الاستايل الخاص بها فشعرها كيرلى وهذا طبيعته منذ ولادتها ولا تتشبه باحد و صورها موجوده على الانستجرام بهذا الشكل فهى تظهر فى كل المهرجانات السينمائية بهذا الشكل و تعجبت ان يشبهها الناس بميرنا فى هذا المهرجان.

وكشفت عن اصدقاتها بالوسط الفنى و اقربهم هم احمد السعدنى و كريم فهمى وهشام ماجد و شيكو و اسماء جلال و ايمان العاصى و توكد انها ارتدت فساتين من مصممي ازياء مشهورين مثل رفيق زكى و سامو هجرس و يوجد مصممون اخرون رفضوا ان ترتدي من تصاميمهم لانها مصممة ازياء مثلهم.