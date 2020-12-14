حسين الجسمى وتامر حسنى يحييان حفل مهرجان دبى للتسوق الخميس المقبل

يستعد النجمان تامر حسنى وحسين الجسمى، لإحياء حفلين غنائيين في دولة الامارات خلال افتتاح مهرجان دبى للتسوق يوم الخميس المقبل الموافق 17 ديسمبر الجارى، والذى سيشهد حضور كبير من عشاق النجمان من مختلف الدول العربية، وقدم تامر حسنى الأسبوع الماضى أغنية افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى، فى دورته الثانية والأربعين، وعبر عن سعادته وفخره بتشبيه رئيس المهرجان محمد حفظى، مشواره بمسيرة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، مؤكدا أنه كان يحلم منذ طفولته بنجاحه فى الغناء والتمثيل معاً وأن يحقق بهما ولو جزءا بسيطا مما حققه العندليب الراحل.

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