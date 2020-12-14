اليوم.. ”الطاقة” محاضرة بمركز طلعت حرب الثقافي

يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ندوة بعنوان "الطاقة" في الخامسة مساء اليوم الاثنين. يتحدث في اللقاء المهندس الدكتور على عبد النبي الخبير النووي نائب رئيس هيئة الطاقة النووية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية. وتدور الندوة حول مصادر الطاقة الأولية، الطاقة الأحفورية "الفحم والبترول"، الطاقة النووية المتجددة، الطاقة الكهروبائية، وخليط الطاقة.

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