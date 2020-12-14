أنوشكا تكشف ل"دوت الخليج الفني" تفاصيل أعمالها الفنية الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة أنوشكا، عن أعمالها الجديدة التي تستعد لها خلال الفترة القادمة، وعن شخصيتها فيها.

وقالت للفجر الفني أنها تشارك حاليًا في مسلسل (نجيب زاهي زركش) للنجم الكبير يحيى الفخراني، مؤكدة أنها سعيدة بهذه التجربة وانها مميزة، العمل مع يحيى الفخراني متعة.

وأستكملت أنوشكا حديثها قائلة:" أجسد دور أخت يحيى الفخراني ولي إبن وهو محمد يسيري، وأتمنى أن ينل المسلسل إعجاب الجميع"

أهدت المطربة أنوشكا كليب جديدة بعنوان "غير الدنيا"، إلى ملتقى أولادنا للفنون لذوى القدرات الخاصة، حيث شاركها غناء الأغنية كل من هديل ماجد، خالد عمار، وزاخر تاوضروش.

أغنية" غير الدنيا" من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع توما، وإخراج صفوان ناصر الدين، والتى أهدتها هي وجميع صناع العمل إلى ملتقى أولادنا للفنون لذوى القدرات الخاصة.

