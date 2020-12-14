توجه الداعية مصطفى حسني بالاعتذارا لمتابعيه من السيدات والفتيات عن مقطع فيديو قديم له كان يتحدث فيه عن فريضة الحجاب ومواصفات الحجاب الشرعي.
ونشر مصطفي حسني مقطع فيديو له عبر فيسبوك ، وعلق قائلا: كنت أتحدث خلاله عن فريضة الحجاب، وعرضت بعض أقوال العلماء من القرآن الكريم والسنة النبوية، ثم انتقلت لمواصفات الحجاب الشرعي».
وأضاف: «تحدثت عن أن الحجاب له شرطين أساسيين، ألا تكون الملابس ضيقة تصف الجسم، وألا يكون شفافا يظهر الجسم، وكانت نيتي أن أحسن في الشرح، فأحضرت ملابس من الموضة التي كانت موجودة وقتها، وكنت أشير بعصا إلى ما هو شرعي وما هو غير شرعي، وحقيقي لم أكن موفقًا في طريقة الشرح».
وتابع:«أوجه اعتذاري لكل بنت، وشاب، ولكل من استاء من الفيديو»، وعمن دافعوا عن الفيديو القديم باعتبار ذلك هو الصحيح، قائلًا: «لا يا شباب، صحيح أن الحجاب فريضة، لكن انتقاء أكثر طريقة رحيمة فريضة، وأكثر طريقة بها ذوق ورقي فريضة، والابتعاد التام وأنت تدل الناس على الله بدون ما يدفع للسخرية فريضة، فكما أن الحجاب فريضة فالدعوة إلى الله أيضًا بالحكمة والكلام الذي ينزل بردًا وسلامًا على قلوب المتلقي فريضة».
وقال: «جانبني التوفيق في طريقتي، أثناء الحديث عن فريضة الحجاب في الفيديو القديم، لذا أعتذر إلى الله إذا كنت أحزنت أي شخص، وأعتذر لكل فتاة ولكل من شاهد الفيديو واستاء منه لأن معهم حق».
واختتم اعتذاره، قائلًا: «نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني ويرزق كل من يحاول أن يدل الناس على الله قمة الرحمة والرقي والذوق حتى ينزل الكلام مثل كلام رسول، الله صلى الله عليه وسلم، بردًا وسلامًا على من يسمعه، ومن الممكن أن تقول كلامًا يتفق معك البعض فيه ويستجيب، ومن الممكن ألا يتفق معك فلا تؤلمه أو يُستفز، لأن هذه ليست سنة النبي»، وقال: «أنا خالفت سنة النبي في طريقة الدلالة الى الله»، موجهًا الشكر لأصحاب السؤال عن الفيديو القديم وكل من نصحه ليرده إلى الله والحق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصطفى حسني يعتذر لمتابعيه عن فيديو له حول الحجاب: خالفت سنة النبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.