مصطفى حسني يعتذر لمتابعيه عن فيديو له حول الحجاب: خالفت سنة النبي

توجه الداعية مصطفى حسني بالاعتذارا لمتابعيه من السيدات والفتيات عن مقطع فيديو قديم له كان يتحدث فيه عن فريضة الحجاب ومواصفات الحجاب الشرعي.

ونشر مصطفي حسني مقطع فيديو له عبر فيسبوك ، وعلق قائلا: كنت أتحدث خلاله عن فريضة الحجاب، وعرضت بعض أقوال العلماء من القرآن الكريم والسنة النبوية، ثم انتقلت لمواصفات الحجاب الشرعي».

وأضاف: «تحدثت عن أن الحجاب له شرطين أساسيين، ألا تكون الملابس ضيقة تصف الجسم، وألا يكون شفافا يظهر الجسم، وكانت نيتي أن أحسن في الشرح، فأحضرت ملابس من الموضة التي كانت موجودة وقتها، وكنت أشير بعصا إلى ما هو شرعي وما هو غير شرعي، وحقيقي لم أكن موفقًا في طريقة الشرح».