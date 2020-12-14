مفيش أجمل من الاطفال والخلفه| الجمهور يتعاطف مع منة فضالي..شاهد

شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت منة فضالي في الفيديو و هي تداعب طفلا رضيعا وعلقت عليه قائلة :" احلي احساس في الدنيا الامومه انا عمري ما كنت ام ومش عارفه حكون ام ولا لأ ربنا كبير بس حقيقي مفيش اجمل من الاطفال والخلفه ربنا يرزق كل الناس الذريه الصالحه ".

وتفاعل عدد كبير من متابعي منة فضالي معها عبر السوشيال ميديا، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:

- ربنا يرزقك

-ربنا يرزقك يا منة

-ربنا يكتبلك كل خير

في سياق آخر، شاركت منة فضالي في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأماني كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

كانت بداية منة فضالى الفنية من خلال مسلسل "أين قلبي" الذي أذيع عام 2002، وذلك بعد أن قدمتها والدتها للمخرج مجدي أبو عميرة حيث كانت تعمل كمساعد له، والذي أعجب بها وأسند إليها أحد الأدوار في المسلسل وتوالت الأعمال الفنية عليها.

وتستكمل منة فضالي تصوير مسلسل "هى" وبشكل شبه يومي والعمل يناقش قضية مهمة تخص الفتيات في عمر معين، بالإضافة إلى قضية الثانوية العامة، واحتضان الأب والأم لأبنائهم.

مسلسل "هي" من نوعية أعمال الـ60 حلقة تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول طموحات الفتيات ومواجهة المشاكل لتحقيق هذه الطموحات من خلال شخصيات كثيرة كل واحدة لها حكاية وطموح مختلف تسعى إلى تحقيقه.