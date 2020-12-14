بنطلون مقطع.. شاهد أحدث ظهور لـ ميرهان حسين

نشرت الفنانة ميرهان حسين، صورًا جديدة لها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت ميرهان حسين في الصور وهي تجلس علي الكورنيش، بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بلوفر، وبطلون جينز ممزق، وشعر طويل.

وشاركت ميرهان حسين كضيف شرف في مسلسل "رجالة البيت" بطولة أكرم حسني وأحمد فهمي. وشاركت ميرهان حسين في مسلسل "علامة استفهام" والذى تقوم ببطولته مع محمد رجب وهيثم أحمد زكي وإخراج سميح النقاش. وتدور أحداث مسلسل علامة استفهام حول "نوح الشواف" الشاب الإسكندراني الثري، الذي يحدث تغيرا واختلافا كبيرًا في شخصيته خلال الأحداث، فيظهر وجه جديد له بسبب ماضيه الخفي الذي يتضح تدريجيًا مع تطور الأحداث. كما شاركت أيضا ميرهان حسين في بطولة مسلسل "أيوب" بطولة الفنان مصطفى شعبان ومحمد لطفى ودياب والفنانة آيتن عامر وهنا الزاهد وسلوى عثمان. وتدور أحداث المسلسل حول (أيوب) وهو شاب بسيط لم يكمل تعليمه بسبب ظروفه المادية، لكنه رغم ذلك ذكي ويحب القراءة في الكثير من الأشياء وخاصة أنه يعمل في أكثر من مهنة كعامل في بنك ويعمل في مكتبة وبائع خضروات، يقع ضحية لعدد من الأقارب والأصدقاء عندما يقوموا بسجنه بسبب الديون المتراكمة عليه، وهو ما جعل والدته تحزن عليه وتتوفى، وهو ما يجعل تفكيره يتغير تمامًا، ويصبح همه الوحيد عقب الخروج من السجن هو الانتقام ممن تسبب في سجنه ووفاة والدته.

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