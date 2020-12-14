مي عمر تستعرض رشاقتها في صورة جديدة عبر إنستجرام

نشرت الفنانة مي عمر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مي عمر، بإطلالة جذابة حيث ارتدت بنطلون بني جلد وبلوزة باللون الأسود ونسقت معه بوت طويل مع حذام لخصرها ونظارة شمس مما لفت انتباه متابعيها.

يذكر أن مي عمر بعدما انتهت من تصوير أولى بطولاتها الدرامية من خلال مسلسل "لؤلؤ" مع أحمد زاهر وإدوارد وعماد زيادة وعدد من الفنانين الشباب.

وتقدم مى عمر البطولة النسائية فى مسلسل "نسل الأغراب" أمام أحمد السقا وأمير كرارة وتأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وتقدم مى شخصية صعيدية للمرة الأولى، حيث تعقد جلسات عمل مكثفة حاليًا مع مصحح اللهجة الصعيدية لتتأقلم على التحدث بهذه اللهجة.

مسلسل "نسل الأغراب" يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وعدد آخر من الفنانين ومقرر بدء تصوير أول مشاهده خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفى سياق متصل ، تصور مى عمر المشاهد الأخيرة فى مسلسلها "لؤلؤ" الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، حيث يتبقى لها أسبوع واحد فقط وتنتهى من العمل بالكامل تمهيدًا لعرضه على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية الشهر المقبل.

مسلسل "لؤلؤ" سيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى 40 حلقة، وبطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، ادوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين.