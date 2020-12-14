هل تعود للتمثيل.. سر الظهور المفاجئ لـ حنان ترك

وفسر البعض هذا الظهور المفاجئ برغبة حنان ترك فى العودة عن الاعتزال بعد سنوات من العمل الفنى حققت خلاله نجاحا وشهرة كبيرة وهذه الصور ما هى إلا محاولة جس نبض الجمهور فى قرار العودة

وطالب عدد كبير من رواد السوشيال ميديا بعودة حنان ترك إلى الفن مرة أخرى وذلك من خلال تعليقاتهم على الصور التى تم تداولها للفنانة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

تساءل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا عن اسباب الظهور المفاجئ والمكثف للفنانة المعتزلة حنان ترك وذلك بعد تداول العديد من الصور الخاصة بها وأبنائها

مصدر مقرب من الفنانة حنان ترك نفى لـ دوت الخليج انباء عودتها من الاعتزال مؤكدا استمرار موقفها الدينى من العمل الفنى .