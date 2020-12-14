محمد فراج يحتفل بعيد ميلاد خطيبته بطريقة رومانسية.. شاهد

احتفل الفنان محمد فراج بعيد ميلاد خطيبته الفنانة بسنت شوقي ونشر صورة جديدة لهما عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق فراج على الصورة قائلا: "الحبيبه و الصديقه .. البنت و الأخت .. و ساعات الأم ???????? .. يعنى بالبلدى كده انتى الحياه ..

من غيرك الحياه مالهاش طعم و بيكى الحياه بتدب فيها الروح و تبقى حياه ..

كل سنه وانتى طيبه يا أحلى حياه .. ????❤️".