وعلق فراج على الصورة قائلا: "الحبيبه و الصديقه .. البنت و الأخت .. و ساعات الأم ???????? .. يعنى بالبلدى كده انتى الحياه ..
من غيرك الحياه مالهاش طعم و بيكى الحياه بتدب فيها الروح و تبقى حياه ..
كل سنه وانتى طيبه يا أحلى حياه .. ????❤️".
واحتفلت الفنانة بسنت شوقي بعيد ميلادها الذي يصادف اليوم الـ 14 من شهر ديسمبر الجاري، بنشر صورة لها عبر حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وظهرت بسنت شوقي في صورة من جلسة تصوير لها وعلقت: "كل عام وانا بخير".
وكشف الفنان محمد فراج إن زواجه من الفنانة بسنت شوقي اقترب جدا، بعد مرور أكثرمن عامين على خطوبتهما لافتا إلى أن تأجيل حفل الزفاف كان بسبب أزمة فيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد فراج يحتفل بعيد ميلاد خطيبته بطريقة رومانسية.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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