جورج كلوني: غادرت منزلي منذ أزمة كورونا

كشف النجم العالمي جورج كلوني عن أنه غادر منزله منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا المستجد شهر مارس الماضي بسبب خوفه على عائلته، وعلى إصابة نجله البالغ من العمر 3 سنوات بالربو.

وقال جورج كلوني ان هو وزوجته المحامية اللبنانية أمل علم الدين محظوظان لان منزلهما في مدينة لوس انجلوس مساحته كبيرة وهو ما ساعده على البقاء بعيدا عن ابنائه لفترة طويلة خوفا من اصابة احداهم بفيروس كورونا.

وأكد جورج كلوني أن عام 2020 كان صعبا على الجميع منذ بدايتها ونهايتها، لافتا إلى أنه محظوظ لأنه في حياته حقق نجاحات.

حالة من الجدل آثارها خبر تفاصيل تحضير النجم العالمى جورج كلونى لجنازته بعد انتشار فيروس كورونا المستجد وأثناء تواجده بالحجر المنزلى وهو ما قيل إنه كان سببا رئيسيا فى التفكير بجنازته فى حال وفاته.

وكشف مصدر مقرب من جورج كلونى لموقع جوسيب كوب ان كل ما تردد غير صحيح. ولم يفكر كلونى فى هذا الامر مطلقا كما تردد وأيضا ما قيل عن تكلفة جنازة كلونى والتى وصلت الى مليون دولار هو أمر عار من الصحة.

وأشار الموقع إلى أن هناك الكثير من الشائعات التى طالت أسرة جورج كلونى والتى تخص هذا الأمر ولعل من أبرزها أن السبب الرئيسى فى تفكير كلونى في جنازته هو زوجته أمل علم الدين ونجلاه كنوع من التأمين لهم خاصة أن ممتلكاته تصل إلى 500 مليون دولار.