نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة أنيقة.. أمينة خليل تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرص الفنانة أمينة خليل على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.٠

ونشرت أمينة خليل عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لها ظهرت فيها بفستان أنيق وجذاب، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن آخر أعمال أمينة خليل فيلم "حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة كلا من الفنانين إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدى، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثى، بمشاركة الفنان الفلسطينى كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيرى بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج؛ صفى الدين محمود، باهو بخش، وسالى والى، ومعتز عبد الوهاب، وشريف فتحي.