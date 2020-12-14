نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بحبكم".. محمد رشاد يوجه رسالة لجمهوره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان محمد رشاظ صورة جديدة له، عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" .

وكان رشاد في الصورة داخل سيارته، يرتدي كاب احمر ويبتسم ، علق عليها قائلاً :"بحبكم" .

يذكر أن آخر أعمال محمد رشاد الغنائية كليب "دلع"، والذي تعاون فيه مع الملحن محمود أنور، بينما كلمات الأغنية من تأليف الشاعر محمد مصطفى، وتوزيع محمد شفيق، كما طرح قبلها أغنية حملت اسم "احساسى"، .. وهى من كلمات عمرو المصري، وألحان علاء الراوي، وتوزيع عمر إسماعيل

