نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد..محمد محمود عبد العزيز يهنئ زوجة شقيقه بعيد ميلادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز، صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكانت الصورة جماعية لعائلته وهنأ زوجة شقيقه بعيد ميلادها، وطلب من جمهوره الدعاء لوالده قائلاً: "اختي الغالية ومرات اخويا العزيزة كل سنة وانتي طيبة وبخير وسعادة وفي احسن صحة ومحققة كل اللي بتتمنيه وعقبال مليةن سنة ..أسالكم الفاتحه لأبي وكل من رحل عن عالمنا".

وتوالت عليه العديد من التعليقات، حيث علق أحد المتابعين عليه قائلاً: "الله يرحمه يارب ويسكنه فسيح جناته" ، وكتب معجب اخر:" كل سنة وهي طيبة وديما متجمعين يارب" .

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد محمود عبد العزيز الدرامية مشاركته في مسلسل "قيد عائلى" وهو من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة".

وشارك في بطولته كل من عزت العلايلي، صلاح عبدالله،بوسي،ميرڤت أمين منة فضالي ، ريم البارودي ، ميريهان حسين، محمد نجاتي، نضال الشافعي، سيمون.

