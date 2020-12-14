نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبطال "حظر تجول" يتحدثون لـ"الفجر الفني" عن مشاركتهم فى العمل ويكشفون أصعب المشاهد التى واجهتهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذي يميل لها تدريجيا.

شهد الفيلم إقبال جماهيري كبير خلال عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الـ42، كما فازت الفنانة إلهام شاهين بجائزة أفضل ممثلة فى المسابقة بفيلم "حظر تجول".

وشارك فى بطولة "حظر تجول" بجانب النجمة إلهام شاهين، كلا من الفنانين أمينة خليل، وأحمد مجدى، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثى، بمشاركة الفنان الفلسطينى كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيرى بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج؛ صفى الدين محمود، باهو بخش، وسالى والى، ومعتز عبد الوهاب، وشريف فتحي، تأليف وإخراج أمير رمسيس.

وفى هذا التقرير يتحدث أبطال "حظر تجول" لـ"الفجر الفني"، عن مشاركتهم فى العمل:

إلهام شاهين:

قالت إلهام شاهين " الفيلم حالة جديدة ولأول مرة يقدم زنا المحارم لأنه شىء يخجل الكثيرون من مناقشته، ولكن الفيلم سيفتح الكثير من المناقشات وأتوقع أن يشدد العمل العقوبات الخاصة بزنا المحارم، لأن الفعل نفسه ليس جريمة بقدر كون هذا الشخص في المجتمع هو الجريمة".

وأضافت "كانت من أصعب المشاهد فى "حظر تجول"، هو آخر مشهد فى الفيلم بين "فاتن" التى اجسدها فى العمل وبين ابنتها التى تلعب دورها الفنانة أمينة خليل، وهى عندما قالت لها "ماما"، وبعدها قامت ببوس أيدها".

وتابعت"أنا عمري مابوست ايد حد أبدا ولو فى السينما لا رجل ولا ست ولا أي حد، دي أول مرة ابوس فيها ايد حد، وفى اللحظة دي حسيت أن أمينة بنتي، أنا حتى في الحقيقة مبوستش أيد أمي قبل وفاتها وكنت بحبها جدا لدرجة العبودية ورغم ذلك كنت بستغرب إزاي مبوستش أيدها".

_أمينة خليل:



فيما قالت أمينة خليل إن الشخصية التي قدمتها بالفيلم كان لديها بعض الشكوك تجاه الأب لكن بوجود الأم معها خارج السجن بدأت الذكريات تتفتح من جديد، لكنها لم تكن مدركة لما حدث في طفولتها وكل ما تتذكره هو أن الأب كان رقيق ومحب لها، ووالدتها هى السبب فى كل شيء حدث له.

وكشفت سبب حماسها للمشاركة فى "حظر تجول"، حيث قالت"الدور جديد عليا ولكن أنا دايما أقول أنا بجري وراء القصة الحلوة، وأول ما قرأت السيناريو وأنا اتحمست للدور والفيلم".

وتابعت"اهتميت جدا بعلاقة الأم والبنت ودى أكتر حاجة شدتني لأنها علاقة حساسة جدا ممكن نتكلم عنها، مبسوطة جدا إني قدمت علاقة من النوع ده".

وأضافت"كل المشاهد كانت صعبة، كانت فى مشاهد ضحك وهزار بعدها بدقيقة مشهد غضب وعصبية، فلو فى مشهد أنا حنيت فيه للأم برجع تاني فى نفس اللحظة أحس بالغضب والتوتر والعصبية، فالمشاهد كانت صعبة جدا، وكنا حريصين أننا نكون مركزين جدا عشان تطورات الشخصية".

_أحمد مجدي:



بينما أوضح أحمد مجدى أن شخصية الدكتور حسن كانت مهمتها هي الاحتواء فهو شخص مثالى يحتوى الجميع.

وكشف سبب مشاركته فى فيلم "حظر تجول"، حيث قال"أنا فخور بمشاركتي في الفيلم لأن الفيلم يناقش مواضيع حساسة، وعندما عرض علي الدور كنت في غاية السعادة وكنت متمسك بيه بقوة".