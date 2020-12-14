نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "شكراً لأنك واقفة جمبي ومسانداني".. بكلمات مؤثرة نسمة محجوب توجه رسالة لوالدتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة نسمة محجوب صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكانت نسمة في الصورة تمسك جائزة ، وعلقت عليها قائلة:" شكرا للتكريم الجميل ده على مجمل اعمالي..وشكرا مامتي حبيبتي دايما واقفه جمبي ومسانداني".

طرحت المطربة نسمة محجوب، أغنيتها الجديدة التي تحمل إسم "كل شمس و ليها ضل"علي طريقة الفيديو كليب من إخراج " عمر المهندس"، عبر القناة الخاصة بها علي موقع الفيديوهات الشهر يوتيوب، وعلي جميع وسائل التواصل الأجتماعي

.أغنية "كل شمس و ليها ظل" كلمات "عادل العش"، ألحان وتوزيع "سارى هانى"، ‎تم التسجيل بأستوديو "Key 66 Productions"، كمانجة "محمد مدحت - إسلام التوني"، ‎ماستر "ستريكى ماسترينج"، ‎إدارة "إنجى نظيف"، ‎إدارة أعمال نسمة محجوب "ماجد مكرم - مودرن تاتش انترتينمنت"، كيبورد "شادي الحلواني"، جيتار "زاكو - عمر أحمد"، باص جيتار" محمد العشري"، إيقاع "حسين المليجي - محمد شبل"، درامز "سامح شعبان".

جدير بالذكر أن الفنانة الشابة نسمة محجوب إرتبطت بالفنون منذ طفولتها، حيث بدأت الغناء فى العاشرة من عمرها، ثم إلتحقت للتدريب بدار الأوبرا لمدة 7 سنوات ، وتميزت بقدرتها على الغناء بعدة لغات إلى جانب إجادتها للعزف على البيانو، جاءت إنطلاقتها الحقيقية على الساحة الفنية من خلال الأشتراك ببرنامج غنائى لإكتشاف المواهب، حيث حصلت على المركز الأول بعد منافسة قوية مع عدد من المشاركين من دول عربية مختلفة، بعدها نجحت فى تحقيق إنتشاراً فنياً واسعاً.