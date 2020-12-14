نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة كاجوال.. مي عمر تبهر جمهورها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة مي عمر صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" .

وكانت مي في الصورة ترتدي بلوزة سوداء و بنطلون جملي اللون، وحذاء أسود اللون، حازت الصورة على إعجاب الجميع.

تواصل الفنانة مي عمر تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "لؤلؤ"، وتُجسد خلال الأحداث دور مطربة تبحث عن النجومية، والمسلسل يُعد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التلفزيونية. مسلسل "لؤلؤ" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، وتأليف محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام.