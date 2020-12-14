نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم العمري لتارا عماد: الجميلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان كربم العمري صورة جديدة له، عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكان كريم في الصورة يرتدي بدلة سوداء اللون، وبرفقة الفنانة تارا عماد وهي ترتدي فستان أسود اللون ، علق على الصورة قائلاً:" الجميلة تارا عماد" ، حازت الصورة على إعجاب الجميع.

يذكر ان اخر اعمال كريم العمري كان مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبدالحليم، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.

وكان آخر أعمال الفنان كريم العمري مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، وتدور أحداثه حياة البطل أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

