تفاصيل وموعد عرض الفيلم الإماراتي الجديد "خورفكان 1507" لـ حبيب غلوم ورشيد عساف

"خورفكان 1507" أحدث الأعمال السينمائية الإماراتية التي سوف ينطلق عرضها قريبا في قاعات السينما بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الإمارات والعالم العربي.

موعد عرض فيلم "خورفكان 1507"

عبد الله بن حيدر الفنان الإماراتي نشر عبر حسابه على "انستجرام" الفيديو الدعائي للفيلم الإماراتي الجديد" خورفكان1507" والذي تتناول أحداثه فترة زمنية مهمة في تاريخ مدينة خورفكان الساحلية بالإمارات، كما تم الكشف عن الموعد الذي من المقرر أن يعرض فيه الفيلم في قاعات السينما وهو يوم الخميس 17 ديسمبر الجاري، وقد علق الفنان عبد الله بن حيدر على الفيديو الدعائي قائلا: "فيلم (خورفكان 1507) عمل نفخر به جميعًا"، ومن المقرر أن يعرض الفيلم كذلك على مسرح خورفكان في أيام 15 و16 من ديسمبر الجاري.

أبطال فيلم "خورفكان 1507" يحتفون بعرضه

حبيب غلوم أحد النجوم المشاركين في بطولة فيلم "خورفكان 1507" نشر عبر حسابه على "انستجرام" أحد مشاهد الفيلم وعلق كذلك عن أهمية أن يتم تقديمه في هذه المرحلة وأنه رسالة قوية على تطور ووجود السينما الإماراتية على الساحة العربية، فكتب حبيب غلوم: "لمن يتساءل أين السينما الإماراتية، نقول عندما تتوفر الرعاية والدعم يكون فيلم (خورفكان ١٥٠٧) الشارقة في جميع دور السينما الإماراتية"، كما كشف الفنان ماهر صليبي عن دوره في الفيلم حيث نشر فيديو لأحداثه عبر حسابه على "انستجرام" وكتب الفنان السوري تعليقا قال فيه: "فيلم (خورفكان 1507) شخصية جورج دي لويس"، ويشارك في بطولة الفيلم كل من الفنان الكبير رشيد عسّاف، وقيس الشيخ نجيب، وماهر صليبي، وأحمد الجسمي، وحبيب غلوم، ومحمد العامري، والعمل مقتبس عن مؤلف تاريخي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وإخراج الإيرلندي موريس سويني، والبريطاني بين مول.

قصة الفيلم الملحمي "خورفكان 1507"

"خورفكان 1507" يتناول قصة صمود مدينة "خورفكان" الساحلية في الإمارات العربية المتحدة واتحاد ابنائها من أجل مقاومة الغزو البرتغالي الذي وصل إلى شواطئ المدينة بقيادة الجنرال "ألفونسو دي ألبوكيرك" وذلك خلال القرن السادس عشر ميلادي، الفيلم يجسد بطولات الأهالي وكيف استطعوا مواجهة هذا العدوان على مدن الإمارات، وقد تم تصوير الفيلم بأحدث التقنيات السينمائية من أجل تقديم المعارك التي وقعت بالشكل الملائم، وتوفير كافة الأدوات والأماكن الملائمة للتصوير حيث تم بناء المدينة التاريخية التي وقعت بها الأحداث بالكامل كما بنيت كذلك القوارب والسفن وجميع الأدوات الحربية خصيصا من أجل تصوير الفيلم الذي بات ينتظره الجمهور ليتعرف على فترة تاريخية مهمة في تاريخ الإمارات العربية المتحدة.