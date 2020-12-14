منة فضالي تحصد تعاطف الجمهور بفيديو مؤثر : "عمري ما كنت أم"

منة فضالي تحرص على مشاركة الجمهور على انستجرام، بأحدث صورها باستمرار والمقاطع الفيديو التي تلتقطها لنفسها ومع زملائها في المناسبات الفنية أو كواليس التصوير.

منة فضالي تحمل طفلًا وتحصد تعاطف الجمهور

منة فضالي انشغلت مؤخرًا بتصوير مسلسل "سكن البنات" والذي تحرص على نشر كواليسه أولًا بأول، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان أحدث الفيديوهات التي شاركتها عبر انستجرام، اليوم، الإثنين، خلال كواليس تصوير أحد المشاهد داخل المستشفى، وظهرت فيه وهي تحمل طفل حديث الولادة، لكنها أثارت بسببه تعاطف الجمهور معها.

منة فضالي تتحدث عن الأمومة

منة فضالي ظهرت وهي تحمل الطفل المولود حديثًا، وتداعبه وتتفاعل معه بشكل لافت للنظر، معبرة عن مدى إعجابها به وببرائته، لكنها على ما يبدو قررت في تعليقها على الفيديو التطرق إلى فكرة الأمومة التي لم تستطع الوصول لها حتى الآن.

وأكدت منة فضالي أن إحساس الأمومة لا يضاهيه أي إحساس آخر، وتمنت للجميع أن يرزقهم الله بالذرية الصالحة، فقالت: "أحلى إحساس في الدنيا الأمومة.. أنا عمري ما كنت أم ومش عارفة حكون أم ولا لأ.. ربنا كبير بس حقيقي مفيش أجمل من الأطفال والخلفة، ربنا يرزق كل الناس الذرية الصالحة".

تدوينة منة فضالي أثارت تعاطف الجميع وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور الذين تمنوا لها أن تتزوج قريبًا وتخوض تجربة الإنجاب، خاصة بسبب حبها الشديد للأطفال والذي ظهر بوضوح في أحدث الفيديوهات التي نشرتها.

أحدث أعمال منة فضالي

وتواصل منة فضالي في الفترة الحالية تصوير دورها في مسلسل "سكن البنات" "سكن البنات" الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي ويناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات، من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات اللاتي يسكنّ في إحدى الفيلات، وتكشف الأحداث حكاية كل فتاة من المغتربات.

ومن المعروف أن مسلسل "سكن البنات" يشارك في بطولته بجانب منة فضالي، كل من آيتن عامر ووفاء عامر ودينا وأحمد جمال سعيد وحسني شتا وهاجر الشرنوبي وحجاج عبد العظيم وتأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.