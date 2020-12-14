بفيديوات مثيرة للجدل .. هل تعمّدت شوق الهادي خداع الجمهور بعلاقتها مع محسن النصار؟

شوق الهادي ومحسن النصار أثارا الجدل في اليومين الماضيين بعد تلميحات لهما حول ارتباطهما بعلاقة خطوبة من خلال فيديو ظهرا فيه معاً، وجاء ذلك بعد مرور أسابيع قليلة على وفاة بدر الماص طليق شوق الهادي حيث نعته برسالة مبكية وطالبت السماح منه معربة عن ندمها لخلافاتهما، وخلال الساعات الماضية عاد الثنائي ليظهران مجدداً ويكذبان خبر ارتباطهما بعد يومين من ظهورهما الأول بفيديو معاً ..فهل تعمدا خداع الجمهور لجذب الأضواء نحوهما؟.

شوق الهادي متهمة بخداع الجمهور مع محسن النصار

الفنانة الكويتية شوق الهادي ظهرت في الساعات الماضية بمقطع فيديو جديد بصحبة المدون محسن النصار لتنفي شائعات خطوبتها منه أو اي علاقة تربطهما، وقالت بأن ظهورهما في الفيديو الأول معاً كان بداعي تعاونهما في أحد الأعمال الفنية، ولفت الطرفان بأن الاتصالات بهما لم تهدأ للسؤال عن حقيقة ارتباطهما، ليؤكدان بأن ما يربطهما فقط العمل والصداقة، ومازحت شوق الهادي زميلها محسن النصار بتقديم التهاني مسبقاً له في حال خطوبته.

وجاء نفي الطرفين بعد يومين من اثارتهما الجدل بعلاقة خطوبة تربطهما ما دفع الجمهور الى توجيه الاتهامات لهما بخداع الجمهور جراء تأخرهما في نفي ارتباطهما اولاً وجراء تعمدهما بالفيديو الأول اثارة الجدل والتلميح الى علاقة عاطفية تربطهما، ليبدو بأن كل ما في الأمر كان مزاحاً ولجذب الأضواء نحوهما.

شوق الهادي ومحسن النصار يثيران الجدل

وقبل يومين لفت المدون محسن النصار الى استعداده لإعلان خطوبته من الفنانة شوق الهادي بعد أسابيع قليلة من وفاة طليقها بدر الماص، وعلقت شوق الهادي في الفيديو الذي جمعهما : "هناك مفاجأة سوف نكشف عنها"، ليرد محسن النصار: "يوم الأحد ماذا سيحدث، سوف أعلن خطوبتي على شوق الهادي".

وتسبب هذا الإعلان بالهجوم على شوق الهادي من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حيث ابدوا استغرابهم من خطوتها بهذا التوقيت بعد أسابيع قليلة من وفاة طليقها بدر الماص الذي كشفت عن صدمتها وحزنها لرحيله، ونشرت العديد من التغريدات التي عبرت فيها عن حزنها لفقده.

شوق الهادي كانت قد نشرت منذ أيام قليلة تغريدة عبر حسابها على "تويتر" تحدثت فيها عن حالة الألم التي تمر بها بسبب فقدانها طليقها الراحل بدر الماص ووصول جثماته للكويت بعد وفاته بحادث سيارة في احد البلدان الأجنبية فكتبت: "لا ابكيك إعتراضاً فكل نفس ذائقة الموت ولكن ابكيك فقداً واشتياقاً.. ربي أنر قبره وارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء بدر الماص".

أحدث اعمال شوق الهادي

على صعيد فني، انتهت شوق الهادي مؤخرا من تصوير مسلسل "نبض مؤقت" الذي تشارك في بطولته مع الفنانة هيا عبدالسلام، بينما بدأت في تصوير أحدث أعمالها الدرامية التي من المقرر أن تشارك في شهر رمضان 2021 وهو مسلسل "أمينة حاف" مع الفنانة إلهام الفضالة، ونشرت شوق الهادي مجموعة من الصور التي تجمعها مع الفنانة الكويتية الكبيرة في كواليس تصوير العمل الذي يشارك في بطولته كل من طيف، وشهاب جوهر، وخالد العجيرب، وفي الشرقاوي، وعبدالله الطليحي، وتأليف علي دوحان، وإخراج سائد بشير الهواري.