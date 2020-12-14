بفستان ذهبي.. أروى جودة تغازل جمهورها

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة أروى جودة صورة جديدة له، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" .

وكانت أروى في الصورة ترتدي فستان ذهبي اللون، وكانت هذه الاطلة من مهرجان القاهرة السينمائي ، حازت الصورة على إعجاب الكثير.

وبدأت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 42 يوم 2 من شهر ديسمبر الجارى، وتم تكريم النجمة مني زكى، والسيناريست الكبير وحيد حامد، والسيناريست البريطاني كريستوفر هامبتون خلال حفل الافتتاح.