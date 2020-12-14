شاهد.. ناريمان زوجة رامي جمال تهديه اغنية من أغانيه

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة ناريمان زوجة الفنان رامي جمال صورة جديدة له، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" ، عبر خاصية ستوري.

وكانت ناريمان في الصورة ترتدي فستان أبيض اللون، برفقة زوجها الفنان رامي جمال وهو يرتدي بدلة سوداء، ووضعت الصورة على أنغام "يخليك ليا" ، وهي اغنية بصوت زوجها.

أعرب المطرب رامي جمال عن سعادته الشديدة بتكريمه في مهرجان "نجم العرب".

ونشر رامي جمال صورته بالجائزة من المهرجان عبر حسابه الرسمي بإنستجرام ، وعلق قائلاً:" امبارح من تكريم مهرجان نجم العرب عن جائزة أحسن فنان شامل وأحسن فيديو كليب.. شكراً الجمهور اللي ادالنا صورته وشكراً إدارة المهرجان.